العيداني: فصائل من الحشد والسرايا استعرضتا بالسلاح في البصرة وقادرون على ردعهما

شفق نيوز/ قال محافظ البصرة رئيس اللجنة الامنية العليا اسعد العيداني، يوم الجمعة، إن فصائل من الحشد الشعبي وسرايا السلام استعرضتا بالسلاح في البصرة خلال اليومين الماضيين، مؤكداً قدرة القوات الامنية على ردعهما.

واضاف العيداني خلال مؤتمر صحفي مع قائد العمليات والشرطة، وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "فصائل من الحشد الشعبي استعرضت بالسلاح اول أمس في البصرة وامس استعرضت سرايا السلام"، مشيراً الى ان "القوات الامنية في البصرة، قادرة على ردع كل من يقوم بالاستعراضات المسلحة والحفاظ على الأمن".

وتابع، "لا نريد زج القوات الأمنية في الصراع السياسي"، مؤكداً، "من اليوم القوات الامنية ستنتشر في الشارع وستمنع اي مظاهر مسلحة في مدينة البصرة بدون الموافقات الأمنية".

ودعا العيداني الى "ابعاد البصرة عن الصراعات السياسية".

وعن خليجي البصرة قال العيداني، "يوم 25 من الشهر القادم ستجرى القرعة في المحافظة".

من جانبه قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، إن "هناك ثلاثة توجيهات صدرت اليوم اولها المنع البات لتجول أي رتل عسكري في المحافظة ما لم يكن بعلم وموافقة المحافظ وقيادة العمليات والشرطة والقائد العام للقوات المسلحة او العمليات المشتركة العام".

وأكد على "منع حمل أي سلاح غير مرخص في عجلته سيحال لمحاسبة القانون من يخالف ذلك".

وأوضح الماجدي، أن "التوجيه الثالث هو ان المحافظة ستشهد نفيراً وانتشاراً أمنيا عاليا خلال الفترة المقبلة لان الأمن موجود والمحافظة تنعم بأمن يجب المحافظة عليه من اي خرق".