العيداني: فائق زيدان لن يتدخل باختيار الرئاسات الثلاث والعملية تسير وفق الدستور

شفق نيوز- البصرة

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الاثنين، أن اختيار رئاسة مجلس النواب وفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية جرى وفق التوقيتات الدستورية.

وقال العيداني، في مقابلة صحفية، إن مجلس القضاء الأعلى، المتمثل برئيسه القاضي فائق زيدان، لن يتدخل في موضوع الاختيارات، بل كان دوره إشرافياً، مؤكداً ضرورة توجيه الشكر للمحكمة على موقفها الذي عكس حرصها على الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

وأوضح أن اختيار رئاسة البرلمان وفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لن يشهدا أي خرق دستوري، مبيناً أن ملف تشكيل الحكومة سيمضي وفق التوقيتات الدستورية والقانونية المحددة.

وتابع محافظ البصرة، قائلاً إن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق سيكون أسرع من تشكيل الحكومات المتعاقبة، حرصاً من الجميع على مصلحة العراق.

وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، استناداً إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012، ودعا الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الأولى لدورته الجديدة، في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.