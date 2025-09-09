العيداني حول تحويل الزبير الى محافظة.. "جزء مهم من البصرة"

شفق نيوز- البصرة

‏أبدى محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، عدم تفاعله مع المطالب بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، مشيراً إلى أن الزبير تمثّل جزءاً مهماً من البصرة.

وقال العيداني في تعليق له على الكتاب الصادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء لم يخالف الدستور والقانون، حيث أنه وجّه باتخاذ كافة الإجراءات أصولياً"، مضيفاً أن "قرارنا كان واضحاً وصريحاً برفض أن تكون الزبير محافظة للأسباب الموجبة التي ذكرناها سابقاً".

وأوضح العيداني، أن "الزبير جزء مهم وأساسي من البصرة، ونتمنى أن لا تكون بعض الردود باتجاه أن الموضوع قد حسم وباتت الزبير محافظة".

وبالمقابل، يضيف العيداني، "لا يجب أن يمتعض البعض من توجيه السوداني، لأن هذا سياق عمل للحكومة، كون الكتاب قد وصل مكتب رئيس الوزراء وهو وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف العيداني أن "القانون والدستور العراقي واضحان في هذا الموضوع، إذ أن الخطوة الأولى تقع على عاتق مجلس القضاء، يليه مجلس المحافظة"، مشيراً إلى أن "المجلس كان واضحاً في رفض تحويل الزبير إلى محافظة، لكونه جزءاً من البصرة".

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب الصادر عن رئيس الوزراء واضح وصريح وأشار إلى اتخاذ الإجراءات أصولياً، وحسب الضوابط، والضوابط تشير إلى وجوب أخذ موافقة مجلس المحافظة، لأن كل الأقضية والنواحي ترجع قراراتها لمجلس المحافظة، بعد أن تم إلغاء المجالس الإدارية لهذه الأقضية والنواحي".

وأضاف، أن "مجلس المحافظة أصدر قراراً برفض أن تكون الزبير محافظة وتبقى قضاء وهذا قرار ملزم للجميع قانونياً، باعتبار كان هنالك كتاب صادر عن رئيس الوزراء للحكومة التنفيذية والتشريعية في البصرة لبيان الرأي فنحن أصدرنا هذا القرار".

وأوضح البدران، أن محافظة البصرة ومجلسها "تحترم قرار رئيس الوزراء ولكن قرار مجلس المحافظة نافذ والحكومة التنفيذية للبصرة قرارها مشابه لقرار مجلس المحافظة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه في وقت سابق، وزارة التخطيط بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بترقية قضاء الزبير إلى محافظة.

وأظهرت وثيقة صادرة بتاريخ اليوم عن مكتب رئيس الوزراء، أن السوداني وجّه الوزارة باتخاذ ما يلزم أصولياً بتحويل الزبير إلى محافظة، بناءً على الطلب المقدم من النائب رفيق الصالحي، تمهيداً للمضي بالإجراءات الرسمية المرتبطة بهذا الملف، وإعلام مجلس النواب.

وكان نحو 80 عضواً في مجلس النواب العراقي، وقّعوا على طلب لاستحداث محافظة الزبير أسوة بمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان التي تحولت إلى محافظة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة التي تتبع إدارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي العراق حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في حال عدم الاستجابة لهم.

وقال قائممقام القضاء في حينها عباس رشم في تصريحات أدلى بها في العام 2014، إن طلب تحويل الزبير الى محافظة مقدم منذ العام 2006 لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.

وفي طلب جديد بتاريخ 25 من شهر آذار/ مارس 2025 ومُذيّل بتوقيع النائب رفيق هاشم الصالحي، وعلاء الحيدري وبتأييد 78 برلمانياً آخر، موجه إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، طالبوا فيه بترقية قضاء الزبير إلى محافظة أسوة بمحافظة حلبجة.