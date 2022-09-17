"العودة للخضراء أمر وارد".. التيار الصدري: سنمنع الإطار من تشكيل الحكومة 

شفق نيوز/ أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يوم السبت، أنه لن يسمح للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال قيادي بارز في التيار، لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بتشكيل أي حكومة جديدة، يرأسها محمد شياع السوداني او أي شخصية تكون مدعومة من قبل قادة الإطار، وسيعمل على منع تشكيل هذه الحكومة بكل الطرق المتاحة لديه".

وبين القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "أنصار التيار الصدري، سوف يمنعون عقد أي جلسة برلمانية مخصصة لتشكيل الحكومة الجديدة، واقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء خلال الأيام المقبلة وارد جدا لمنع الاطار من تشكيل الحكومة، ولا تراجع عن مطالب حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة".

وفي وقت سابق اليوم، كشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عن وجود توجه دولي لحل الازمة السياسية في العراق عبر الحوار، لافتا إلى أهمية التيار الصدري وتأثير انسحابه من العملية السياسية على تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي، لوكالة شفق نيوز، ان "الحوار ما يزال مطروحاً لحل الازمة، ويوجد هناك توجه دولي لدفع القوى السياسية باتجاه الحوار الوطني".

وأضاف ان "اغلب القوى السياسية مع اجراء حوار سياسي، وهذا بمثابة رسالة واضحة، وان الأجواء الروحانية للزيارة الاربعينية ستدفع باتجاه حل الازمة وإجراء حوار بين القوى السياسية".

وفي أوقات سابقة صرح العديد من النواب والسياسيين بأن مجلس النواب سيعاود انعقاد جلساته بعد انتهاء الزيارة الاربعينية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن التيار الصدري ما زال مصراً على عدم الانخراط في تشكيل الحكومة والعملية السياسية.