العمل النيابية تعلن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم الاثنين، عن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وفق قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي لوكالة شفق نيوز "بحسب قانون الموازنة العامة المصوت عليه مؤخرا في مجلس النواب، هناك زيادة برواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية على إن يكون الحد الأدنى 25 الف دينار والأعلى 75 الف دينار للعائلة الواحدة".

وأضاف أن "قانون الموازنة تضمن توفير 400 الف درجة لشمول العوائل الفقيرة بالرعاية الاجتماعية"، لافتا إلى أن "هذا العدد سيتم توزيعه على المحافظات بشكل متساوي وحسب النسبة السكانية والفقر لكل محافظة".

وكان الدهلكي قد أعلن في الثامن من شهر شباط الماضي، عن شمول 600 الف عائلة بالرعاية وفق قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص مبالغ كافية للرعاية الاجتماعية ضمن قانون الموازنة العامة"، مؤكدا ان "القانون سيشمل 600 ألف عائلة جديدة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الدهلكي؛ ان "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية تعمل على اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في الفصل التشريعي الثاني، من أجل إعطاء فرصة للشباب واخذ راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي".