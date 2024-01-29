العمل النيابية ترفع قانون التنظيم النقابي لرئاسة البرلمان: يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية

شفق نيوز/ أكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، يوم الاثنين، إكمال قراءة قانون التنظيم النقابي من قبل اللجنة ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب، مشددة على أن يتم المضي في بقانون الاتحادات والنقابات العمالية في الأسبوع المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "لجنة العمل والشؤون النيابية اجتمعت بخصوص قانون التنظيم النقابي بعد توجيهات رئاسة مجلس النواب، برفع مقترحات القوانين إلى الرئاسة والمضي بالقراءة الأولى داخل قبة المجلس".

وتابع عرب، "اليوم قرأت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني قانون التنظيم النقابي وتم رفعه إلى رئاسة مجلس النواب وسوف تقوم اللجنة بالمضي بقانون الاتحادات والنقابات في الأسبوع المقبل"، مبيناً أن "هذا القانون مهم بما يخص التنظيم النقابي وعمل الاتحادات والنقابات العمالية".

ولفت عرب، إلى أن "هذا القانون وضع سقوف وحدود وصلاحيات النقابات العمالية بما يتلائم مع الاتفاقيات الموقعة بين العراق ومنظمات الدولية"، مبيناً أن "لجنة العمل وعدت أن تكون سباقة في مقترح تشريع قانون التنظيم النقابي".

وأوضح عرب بالقول: "اليوم اكمل القانون، وسوف يرفع للقراءة الأولى في وقت قريب، وسوف نمضي خلال الأسبوع المقبل بمفترح تشريع قانون الاتحادات والنقابات ليكون هذا القانون إطار حقيقي لعمل النقابات والاتحادات في العراق"