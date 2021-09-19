العمليات المشتركة تهدد بعقوبة صارمة بحق "من يسيء" الى الانتخابات

شفق نيوز/ هددت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاحد، باتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب أو يسيء الى العملية الانتخابية، فيما أكدت تأمين المحافظات التي يتواجد فيها بقايا حواضن تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن العمليات المشتركة وضعت خططاً أمنية خاصة لحماية العملية الانتخابية وتأمينها من أي خرق أمني"، مشيراً إلى أن "تلك الخطط تتضمن أيضاً تأمين نقل صناديق الاقتراع".

وأوضح أن "القوات الامنية وضعت خطة تضمن ملاحقة كل من يسيء إلى الانتخابات"، مشددا على "إعتقال كل من يحاول بث الفوضى في العملية الانتخابية".

وأضاف الخفاجي "لن نسمح أن يكون هناك ضغطاً على الناخبين"، مؤكداً أن "العمل جاري حتى الآن عبر تنفذي ممارسات أمنية للعملية الانتخابية، وستكون هناك إجراءات مشددة على كل من يحمل السلاح".

وبين أن العمليات المشتركة "تطمئن جميع المواطنين باتخاذها كافة الاجراءات والتحوطات الامنية لحماية العملية الانتخابية"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً مع مجلس القضاء الأعلى باتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يسئ إلى العملية الانتخابية، كونها اساءة إلى سمعة العراق".

ومن المقرر أن تنطلق في العاشر من تشرين الاول المقبل انتخابات نيابية عامة في العراق، لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة وفقاً لمطالبات الحراك الشعبي الذي شهدته مختلف مناطق البلاد في تشرين عام 2019، ودفع بحكومة عبد المهدي الى الاستقالة وتشكيل حكومة مؤقتة (الحالية) برئاسة مصطفى الكاظمي.