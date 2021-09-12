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العمليات المشتركة: القائد العام يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في حملات انتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-12T20:13:45+0000
العمليات المشتركة: القائد العام يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في حملات انتخابية

شفق نيوز/ كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ان القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط.

وقال الشمري في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المؤشر إليهم لمرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة.

واشار الشمري الى ان هذا الاجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد.

واضاف نائب قائد العمليات المشتركة ان خطة تأمين الانتخابات تضمن امن المراقبين والإعلاميين، مشددا ان الزمر الارهابية لم تعد تشكل تهديداً على المناطق المحررة من سيطرة الارهاب.

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