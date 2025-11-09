العمليات المشتركة: التصويت الخاص اكتمل بانضباط ومهنية عالية

شفق نيوز- بغداد

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، مساء اليوم الأحد، أنه تم إغلاق صناديق التصويت الخاص قبل ساعة من الآن وفق التوقيت والقانون الانتخابي، مؤكداً أن العملية جرت بانضباط ومهنية عالية وبمستوى تنسيق مميز مع مفوضية الانتخابات.

وقال المحمداوي، ، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، عقب انتهاء الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية العراقية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العمل كان كبيراً وحقق نتائج طيبة على مستوى الانضباط والمهنية والتنسيق العالي مع المفوضية، ما وضع العراق في موقع متقدم باحترام كل البعثات والأسرة الإعلامية".

وأضاف أن "القطعات أنجزت اليوم المرحلة الأولى من عملية التصويت الخاص، فيما تتضمن المراحل المقبلة حماية المراكز الانتخابية وتهيئة القطعات لنقل عصا الذاكرة الإلكترونية، وبعدها تُسلَّم نسب ونتائج التصويت إلى ممثلي الكيانات".

وأوضح أن "العمل القائم حالياً يتركز على نقل عصا الذاكرة من صناديق الاقتراع إلى مراكز التسجيل والمخازن ومكاتب المفوضية في المحافظات، ومن ثم نقلها إلى المركز الوطني في بغداد"، مبيناً أن "هناك قوة خاصة مهمتها نقل صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني بمشاركة طيران القوة الجوية".

وتابع أن "نتائج التصويت الخاص لا تُعلن، بل تُسلَّم إلى ممثلي الكيانات السياسية"، مشيراً إلى أن "التصويت العام يوم الثلاثاء المقبل سيشهد تفرغ جميع القطعات الأمنية لمهام التأمين ومسك القواطع الانتخابية".

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً أكثر من عالي مع اقليم كوردستان، ولدينا لجان ومراكز اهتمام مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم موادها الانتخابية تنقل إلى المحافظة ولكن بيوم التصويت العام لدينا مطارين في الإقليم لنقل صناديق وعصا الذاكرة إلى المركز الوطني في بغداد.

وردّاً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، قال المحمداوي إن "هناك مؤشرات عالية جداً على المستوى الفني، وعمل الأجهزة يعدّ الأفضل على مدى السنوات الماضية، كما أن مستوى التنسيق التام ممتاز، لكن علينا إكمال هذا الجهد للوصول إلى التصويت العام بنجاح".

وأضاف أن "ما يميز هذه الانتخابات هو عدم فرض أي حظر للتجوال أو إغلاق للمطارات والمنافذ الحدودية في يوم الاقتراع".

وأكد المحمداوي، "عدم وجود أي ضغوطات تمارس على المنتسبين او الضباط"، مبينا أن "المنتسب يصل إلى صناديق الاقتراع وينتخب ويختار الشخص المناسب وفق رأيه الشخصي".