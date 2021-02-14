العمال الكردستاني يكشف عن سعي تركي لاحتلال نينوى وكركوك: معلومات دقيقة

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، عن وجود نية للقوات التركية للدخول الى محافظتي نينوى وكركوك، من أجل احتلال اراضي فيها.

وقال مسؤول علاقات حزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك نية للقوات التركية للدخول الى محافظتي نينوى وكركوك، من أجل احتلال اراضي فيها، وهذه معلومات استخباراتية دقيقة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر مخطط له منذ سنين، وليس وليد اليوم".

وبين موس ان "القوات التركية لا تخرج من اي منطقة عراقية تدخلها، فهي تخطط الى احتلال اراضي عراقية جديدة في نينوى وكركوك، وهي تعمل على هذا الاحتلال منذ سنتين من خلال عمليات برية وجوية، لكنها تفشل لوجود مقاومة شرسة لهذا الاحتلال".

وكانت قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، أعلنت يوم الجمعة (12 شباط الجاري)، عن تكبيد الجيش التركي العشرات من القتلى والجرحى في معارك دارت بين الجانبين في جبل "كارة" التابع لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وذكر مركز الإعلام والمطبوعات التابع لقوات (HPG) إحصائية لنشاطاته العسكرية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ جاء فيها؛ أن أكثر من 30 جنديا تركياً قُتلوا في "كارة".

واشارت الإحصائية الى ان ضحايا قوات حماية الشعب ليس كما يتم الترويج له.