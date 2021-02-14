سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمال الكردستاني يكشف عن سعي تركي لاحتلال نينوى وكركوك: معلومات دقيقة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-14T09:23:35+0000
العمال الكردستاني يكشف عن سعي تركي لاحتلال نينوى وكركوك: معلومات دقيقة

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، عن وجود نية للقوات التركية للدخول الى محافظتي نينوى وكركوك، من أجل احتلال اراضي فيها.

وقال مسؤول علاقات حزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك نية للقوات التركية للدخول الى محافظتي نينوى وكركوك، من أجل احتلال اراضي فيها، وهذه معلومات استخباراتية دقيقة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر مخطط له منذ سنين، وليس وليد اليوم".

وبين موس ان "القوات التركية لا تخرج من اي منطقة عراقية تدخلها، فهي تخطط الى احتلال اراضي عراقية جديدة في نينوى وكركوك، وهي تعمل على هذا الاحتلال منذ سنتين من خلال عمليات برية وجوية، لكنها تفشل لوجود مقاومة شرسة لهذا الاحتلال".

وكانت قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، أعلنت يوم الجمعة (12 شباط الجاري)، عن تكبيد الجيش التركي العشرات من القتلى والجرحى في معارك دارت بين الجانبين في جبل "كارة" التابع لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وذكر مركز الإعلام والمطبوعات التابع لقوات (HPG) إحصائية لنشاطاته العسكرية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ جاء فيها؛ أن أكثر من 30 جنديا تركياً قُتلوا في "كارة".

واشارت الإحصائية الى ان ضحايا قوات حماية الشعب ليس كما يتم الترويج له.

related

"الكشف عن مخطط لحزب كوردي لاستهداف الجيش العراقي"

Date: 2020-09-15 13:25:13
"الكشف عن مخطط لحزب كوردي لاستهداف الجيش العراقي"

بغداد تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة وتتوعد

Date: 2020-11-05 04:44:06
بغداد تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة وتتوعد

محما خليل: وجود حزب العمال الكوردستاني يعرقل تنفيذ اتفاقية سنجار

Date: 2020-12-09 17:08:59
محما خليل: وجود حزب العمال الكوردستاني يعرقل تنفيذ اتفاقية سنجار

رئيس حزب يتهم الحشد و"PKK" بارتكاب انتهاكات واسعة في نينوى

Date: 2021-01-16 15:16:17
رئيس حزب يتهم الحشد و"PKK" بارتكاب انتهاكات واسعة في نينوى

العراق مهدد بـ"ضربة هائلة" والأمم المتحدة تحذر

Date: 2019-08-29 14:22:02
العراق مهدد بـ"ضربة هائلة" والأمم المتحدة تحذر

العامري: لدينا معلومات مؤكدة عن اجتياح تركي للأراضي العراقية

Date: 2021-02-13 16:54:54
العامري: لدينا معلومات مؤكدة عن اجتياح تركي للأراضي العراقية

العراق يصعد لهجته ضد تركيا في قرار أول من نوعه بعد مقتل ضابطين

Date: 2020-08-12 04:25:47
العراق يصعد لهجته ضد تركيا في قرار أول من نوعه بعد مقتل ضابطين

فرنسا تطلب "توضيح" ملابسات مقتل ضابطين عراقيين بقصف تركي

Date: 2020-08-13 15:55:15
فرنسا تطلب "توضيح" ملابسات مقتل ضابطين عراقيين بقصف تركي