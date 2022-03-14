العلوي يدعو الى مبايعة الصدر "زعيما للشيعة" ويخاطب المالكي: افعل ذلك لمصلحتك

شفق نيوز/ دعا السياسي العراقي المخضرم حسن العلوي، اليوم الاثنين، الى "مبايعة" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زعيما لـ"الساحة السياسية الشيعية".

وقال العلوي، لوكالة شفق نيوز، "من مصلحة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والشيعة بشكل عام مبايعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زعيما لعموم الساحة السياسية الشيعية بمنطق الاكثرية والاقلية البرلمانية".

وبين ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يحظى بأصوات الاغلبية الشيعية، ولهذا ابايعه شخصيا على زعامة الشيعة بلا منافس، كما ان الناس احرار في البيعة لكنهم ليسوا احرارا ببيعة زعيم الأقلية- في إشارة إلى المالكي.

وتصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقائمته الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التشريعية بأكثر من 70 مقعداً، وبات يلعب دوراً بارزاً بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، التي يتصدى لها عبر تحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف سياسي بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.