العلاق يطلع البرلمان العراقي على "خطة مالية" لضبط سعر الصرف ومنع المضاربات

شفق نيوز/ أطلع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الإثنين، نائب رئيس مجلس النواب على "خطة مالية" قال إنه سيعمل عليها لضبط أسعار صرف الدولار ومنع المضاربات المالية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "شدد خلال لقائه محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق على وجوب عودة الاستقرار المالي - لا سيما سعر صرف الدولار - للأسواق العراقية قريباً".

وأكد المندلاوي، ضرورة "الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحويلات المالية، وحماية الاقتصاد العراقي من الخروقات السابقة"، مشدداً على "لزوم تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة ، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقاً لالتزامات البنك المركزي العراقي".

واستمع النائب الأول إلى شرح مستفيض من العلاق على "الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي ، لضبط أسعار صرف الدولار ، ومنع المضاربات المالية ، ومتابعة عمليات الشراء المشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني".