العلاق يشكر السوداني على خفض سعر الدولار: استجابتكم سريعة

شفق نيوز/ وجه محافظ البنك المركزي علي العلاق يوم الثلاثاء، الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء على موافقتهم على قرار تخفيض سعر صرف الدولار.

وقال العلاق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أتقدم بخالص الشكر والامتنان للاستجابة السريعة لقرار البنك المركزي العراقي بخفض سعر الصرف للدولار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين".

وصادق مجلس الوزراء في وقت سابق من يوم الثلاثاء، على تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي ليكون بسعر 1300 دينار.

وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

يأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز في بعض الأيام سعر 1800 دينار لكل دولار.

ومنذ الشهر الأول لتولي الحكومة الجديدة إدارة البلاد، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ارتفاعاً تصاعدياً ليتجاوز 1500 دينار للدولار الواحد قبل انتهاء العام الماضي.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد سعر صرف الدولار قفزات مفاجئة حيث تخطى عتبة 1600 دينار للدولار وبقي يتراوح خلال شهر تشرين الثاني/ يناير الماضي في ساحة الـ1600، لكن خلال شهر شباط/ فبراير الجاري تخطى الدولار حاجز 1700 دينار وقارب في بعض الأيام الـ1800 دينار للدولار الواحد.

هذه الطفرات والتقلبات دفعت الحكومة والبنك المركزي العراقي لاتخاذ عدة إجراءات في محاولة للسيطرة على سعر الصرف إلا أنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، فيما يذهب البعض إلى أن سعر صرف الدولار قد يستمر بهذا الارتفاع.