العلاقة مع كوردستان وتعديل الدستور والسياسة الخارجية.. السوداني يسرد التفاصيل

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، العمل على حل الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كوردستان، وفيما أشار إلى أن النظام السياسي بحاجة لبعض التعديلات الدستورية، نوه إلى أن العلاقة مع الدول المجاورة والإقليمية في تحسن متواصل.

وقال السوداني، في لقاء متلفز على قناة "سكاي نيوز" عربية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الملفات العالقة مع كوردستان يتم حلها تباعاً ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الحالية".

وأضاف أن "اليوم بات هناك إجماع على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز، لما يمتلكه من أهمية ليس فقط فيم يتعلق بإقليم كوردستان، بل على جميع المكونات العراقية".

ولفت السوداني، إلى وجود "مسودة لقانون النفط والغاز، تتم صياغتها من قبل وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان"، مردفاً بالقول: "سيتم عرضها لاحقاً على مجلس الوزراء، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان لتشريعها".

وعن النظام السياسي في العراق، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة الحالية تخوض مفاوضات مع القوى السياسية لـ"إعادة صياغة بعض النصوص الدستورية"، مؤكداً أن "إجراء التعديل على الدستور، ضرورة ملحة للحفاظ على العملية السياسية".

وبشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال السوداني، إن "ما تحتاجه الحكومة العراقية من الولايات المتحدة، هو تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية"، موضحاً أن "داعش لم يعد قادرا على فرض سيطرته بأي بقعة عراقية".

وعن الوساطة العراقية بين إيران والسعودية، نوه رئيس الوزراء، إلى أن "العراق لعب ويلعب دوراً ريادياً مهماً في المنطقة، وأن قدر العراق اليوم أن يكون جزءاً من الحل لأي أزمة تشهدها المنطقة"، لافتاً إلى أن ذلك "لا يقتصر على طهران والرياض".