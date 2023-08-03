العلاقات العراقية التركية بانتظار "نقلة نوعية" في الفترة المقبلة

شفق نيوز/ صرّح السفير التركي لدى العراق، علي رضا غوناي، يوم الخميس، بأن العلاقات بين بغداد وأنقرة ستشهد "نقلة نوعية" خلال الفترة المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث مع السفير التركي أوجه التعاون بين بغداد وأنقرة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد في النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة.

وأكد حسين أن الحكومة العراقية تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن الشركات التركية لعبت دوراً مهماً في عملية البناء في العراق.

من جانبه، جدد السفير التركي رغبة بلاده بحل القضايا العالقة بين البلدين، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين البلدين.