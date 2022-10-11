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"العفو العام" بانتظار التشريع ومخاوف من تحفظ "شيعي"

Category: سیاسة

Date: 2022-10-11T09:10:40+0000
"العفو العام" بانتظار التشريع ومخاوف من تحفظ "شيعي"

شفق نيوز/ أعلن تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء، عن قرب تشريع مجلس النواب العراقي لقانون العفو العام، فيما كشف حقيقة السعي لإطلاق "الإرهابيين" من خلال هذا القانون.

وقال النائب عن التحالف عبدالكريم عبطان، لوكالة شفق نيوز، ان "قانون العفو العام سوف يدرج على جدول اعمال الجلسات المقبلة من أجل قراءته والتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، فهناك عزم وإصرار على تمرير هذا القانون لرفع الظلم عن الكثير من العراقيين في السجون".

وبين عبطان ان "الحديث عن إطلاق سراح إرهابيين من خلال هذا القانون غير صحيح، والقانون يهدف إلى الإفراج عن المظلومين، الذين لم تتلطخ ايدهم بدماء العراقيين، ونأمل أن لا تكون هناك أي تحفظات على القانون من قبل بعض الأطراف السياسية الشيعية، فهذا القانون لجميع العراقيين وليس للسنة فقط، كما يروج البعض".

وأعلن النائب في البرلمان العراقي، مصطفى العرسان لوكالة شفق نيوز في (10 حزيران 2022) عن "سعي برلماني لادراج القوانين التي تخدم المجتمع العراقي، ومنها تعديل قانون العفو العام، والذي سيشرع البرلمان العراقي في تعديله في سبيل إنصاف المظلومين في السجون العراقية الذين نالوا أحكام تعسفية".

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