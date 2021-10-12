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العصائب: نتائج الانتخابات مؤامرة على تحالف الفتح والحشد الشعبي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T10:24:47+0000
العصائب: نتائج الانتخابات مؤامرة على تحالف الفتح والحشد الشعبي

شفق نيوز/ انتقد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في كربلاء سالم العبادي اليوم الثلاثاء ما وصفه بـ"الالتفاف" على أصوات الحشد.

وقال العبادي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "نتائج الانتخابات كانت بسبب الالتفاف على أصوات الحشد وعملية استهداف واضحة لكتلة الفتح من أجل عدم السماح لها في أخذ مكانها و حيزها الحقيقي في قبة البرلمان العراقي".

واضاف أن "المستهدف الأكبر في هذه النتائج هي منظومة الحشد الشعبي، وبين هذه البوادر قبيل الانتخابات من قبل تصريحات البعض من خارج وداخل الحدود وأن المرحلة المقبلة تسعى الحل الحشد الشعبي وتشتيت من خلال دمجة بعض الجهات الأمنية الأخرى".

ورجح العبادي؛ وجود أتفاق لبعض الجهات من داخل العراق وخارجه يقضي بعدم السماح لكتلة الفتح من أخذ دورها ومكانها الحقيقي داخل البرلمان العراقي".

وانتقد عدم مصداقية المفوضية في عملها، واصفاً اعلان النتائج بالمرتبك.

ومنيَ تحالف الفتح الذي تنضوي حركة عصائب اهل الحق في مكوناته بخسارة قاسية في الانتخابات البرلمانية.

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