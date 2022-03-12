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العصائب: جعفر الصدر قليل الخبرة والدراية وسيرث تركة الكاظمي الثقيلة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-12T19:20:43+0000
العصائب: جعفر الصدر قليل الخبرة والدراية وسيرث تركة الكاظمي الثقيلة

شفق نيوز/ رأى القيادي في كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق احمد الكناني، يوم السبت، أن المرشح لرئاسة الوزراء جعفر الصدر قليل الخبرة والدراية وسيرث تركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثقيلة.

وقال الكناني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "النسب والأصل والانتماء لا علاقة لهم بإدارة الدولة..والقدسية تزول عن الشخص فور دخوله مضمار السياسة".

وأضاف أن "جعفر الصدر شخصية محترمة الا إنه قليل الخبرة والدراية كما إنه سيرث تركة الكاظمي الثقيلة... اتمنى ان لا تنعكس قدسية أبيه على إختياره لاخطر منصب تنفيذي في العراق".

وكان مصدر سياسي قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم السبت، إن الأنباء التي تحدثت عن رفض جعفر الصدر تولي رئاسة مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة غير صحيحة.

وأردف بالقول إن جعفر الصدر حتى اللحظة لم يصدر أو يبلغ اي طرف وجهة بموقفه لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وانه على تواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ورجح المصدر بأن الساعات المقبلة ربما تشهد اعلان موقف رسمي من قبل جعفر الصدر بشأن طرح اسمه لرئاسة الوزراء.

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