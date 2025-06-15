العصائب تنضم للكتائب وتهدد امريكا: ارواحنا فداء لنائب الامام المهدي

شفق نيوز/ حذر الناطق العسكري لعصائب أهل الحق، الحاج جواد الطليباوي، يوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية من مغبّة المشاركة في أي عدوان إلى جانب إسرائيل ضد إيران، أو استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال الطليباوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نحذر الإدارة الأمريكية من تبعات أي مشاركة عسكرية إلى جانب حليفها الإسرائيلي في استهداف إيران الإسلامية"، مضيفاً أن "الحقائق قد انجلت ولم يعد هناك مجال للتراجع".

وأضاف "نجدد إعلان البيعة والعهد الثابت لنائب الإمام المهدي أرواحنا فداه ولي أمر المسلمين (المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي) وقائد المقاومة ضد الاستكبار العالمي، نقدم أرواحنا دفاعاً عن الإسلام وأهله ضد المعتدين الصهاينة".

وتابع "نحذر الولايات المتحدة الأمريكية من مغبَّة مشاركتها العدوان مع حليفها الصهيوني بإستهداف إيران الإسلام".

وختم الطليباوي "التمسك بنهج أمير المؤمنين والحسين، والسير نحو نصرة الحق وأهله حتى قيام دولة العدل الإلهي".

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى بغداد، في وقت سابق من اليوم الأحد، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع أعمال عنف أو هجمات ضد مصالحها في العراق.

ودعت السفارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى تجنّب الأماكن التي يرتادها الأجانب، إضافة إلى تجنّب التجمعات والحشود الكبيرة.

في المقابل، هددت كتائب حزب الله في العراق، باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة في حال تدخلت واشنطن عسكرياً في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية والإطار التنسيقي.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلاً"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.