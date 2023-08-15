العصائب تكشف عن دخول 2500 جندي امريكي الى العراق وتعده "خرقاً" للسيادة

شفق نيوز/ كشفت كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لحركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، عن دخول 2500 جندي امريكي الى العراق وعدّت ذلك "خرقاً" للسيادة العراقية.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 2500 جندي امريكي مسلح دخلوا إلى الاراضي العراقية واستقروا في قاعدة عين الاسد الجوية، بالإضافة إلى وجود آليات عسكرية وطائرات حربية".

وتابع أنه "منذ اكثر من اسبوعين دخلت القوات الامريكية الى قاعدة عين الأسد، ولا نعرف دخول القوات هل كان بعلم الحكومة أو دون علمها".

ولفت سالم إلى ان "دخول القوات الامريكية للعراق يعد بمثابة خرق للسيادة ولاتفاقية الامن الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

وأكد أن "الحكومة العراقية ابلغت الامريكان ان العراق لا يحتاج الى قوات قتالية على ارضه، وان التواجد يقتصر فقط للمدربين والمستشارين".

وأمس الاثنين، قال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية.

وأضاف "نجري حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي".