العصائب تكشف عن خطوة جديدة لـ"تظاهرات الإطار"

شفق نيوز/ توعدت عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي (احدى اطراف الاطار التنسيقي الشيعي)، يوم السبت، باتخاذ خطوات جديدة في تظاهرات الإطار ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات والاعتصامات السلمية مستمرة لحين إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف المتظاهرين والكتل السياسية التي تم سرقة أصواتها".

وأضاف أن "هناك خطوات أخرى وهي الذهاب الى مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا الى ان "التلاعب الخارجي كان له دور كبير في نتائج الانتخابات".

وتابع، أن "الكل سمع الرسالة التي بعثتها مبعوثة الامم المتحدة جينين هينين بلاسخارت إلى مفوضية الانتخابات والتي احتوت تهديدا واضحا بأنها لن تعترف بالنتائج بعد الطعون، وهذا يؤكد ان هناك استهدافا للإطار التنسيقي وتحالف الفتح بشكل خاص".