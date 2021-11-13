سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العصائب تكشف عن خطوة جديدة لـ"تظاهرات الإطار"

Category: سیاسة

Date: 2021-11-13T17:29:43+0000
العصائب تكشف عن خطوة جديدة لـ"تظاهرات الإطار"

شفق نيوز/ توعدت عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي (احدى اطراف الاطار التنسيقي الشيعي)، يوم السبت، باتخاذ خطوات جديدة في تظاهرات الإطار ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات والاعتصامات السلمية مستمرة لحين إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف المتظاهرين والكتل السياسية التي تم سرقة أصواتها".

وأضاف أن "هناك خطوات أخرى وهي الذهاب الى مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا الى ان "التلاعب الخارجي كان له دور كبير في نتائج الانتخابات".

وتابع، أن "الكل سمع الرسالة التي بعثتها مبعوثة الامم المتحدة جينين هينين بلاسخارت إلى مفوضية الانتخابات والتي احتوت تهديدا واضحا بأنها لن تعترف بالنتائج بعد الطعون، وهذا يؤكد ان هناك استهدافا للإطار التنسيقي وتحالف الفتح بشكل خاص".

related

وثيقة.. "العصائب" تقاضي قائممقام الموصل وتتهمه بالتستر على فساد جهة سياسية

Date: 2021-04-25 17:24:49
وثيقة.. "العصائب" تقاضي قائممقام الموصل وتتهمه بالتستر على فساد جهة سياسية

العصائب تعلق على قرار إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق: يختلقون الذرائع

Date: 2021-07-23 15:50:12
العصائب تعلق على قرار إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق: يختلقون الذرائع

"العصائب" تعترض بشدة على إبرام عقد مع شركة سعودية بشأن المرور في العراق

Date: 2021-09-05 08:58:44
"العصائب" تعترض بشدة على إبرام عقد مع شركة سعودية بشأن المرور في العراق

هل انضمت العصائب للمالكي وعلاوي برفض حكومة الكاظمي؟ كتلتها تجيب

Date: 2020-05-03 17:22:46
هل انضمت العصائب للمالكي وعلاوي برفض حكومة الكاظمي؟ كتلتها تجيب

المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات يبحثون التصعيد ونوايا لاقتحام الخضراء

Date: 2021-10-26 09:26:16
المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات يبحثون التصعيد ونوايا لاقتحام الخضراء

كتلة العصائب تهاجم الكاظمي بشأن السعودية: موقف مذل ومخزي والذريعة الرابط الكهربائي

Date: 2020-05-26 16:25:56
كتلة العصائب تهاجم الكاظمي بشأن السعودية: موقف مذل ومخزي والذريعة الرابط الكهربائي

العامري من أمام الخضراء: ما حدث أمس لن يمر بدون عقاب

Date: 2021-11-06 15:33:45
العامري من أمام الخضراء: ما حدث أمس لن يمر بدون عقاب

زعيم العصائب يصدر بياناً بذكرى التظاهرات ويحث لتغيير "النظام"

Date: 2020-10-25 19:10:47
زعيم العصائب يصدر بياناً بذكرى التظاهرات ويحث لتغيير "النظام"