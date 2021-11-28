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"العصائب" تكشف عن تلقيها "طلباً" من الكاظمي بشأن محاولة اغتياله

Category: سیاسة

Date: 2021-11-28T10:23:01+0000
"العصائب" تكشف عن تلقيها "طلباً" من الكاظمي بشأن محاولة اغتياله

شفق نيوز / كشفت عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، يوم الأحد، عن دور لـ"المقاومة" في كشف ملابسات محاول اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال عضو المكتب السياسي للعصائب، سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، "كان لنا اجتماع مع رئيس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وناقشنا حيثيات الحادث الأخير".

وأضاف السعدي، أن "الكاظمي طلب أن تكون للمقاومة، تمثيل في لجنة الكشف عن ملابسات الحادث"، مردفاً بالقول "نحن أكثر المتحمسين لكشف المتورطين بالحادث، ومن خطط ودبر لها".

وتعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بمتفجرات؛ تم إسقاط اثنتين منها، وسقطت الثالثة على مقر إقامته وسط بغداد، ما تسبب بإصابة عدد من حراسه، وفق الجيش العراقي.

ومنذ إعلان النتائج الأولية، يعيش العراق توترات سياسية وأمنية، جراء رفض قوى وفصائل شيعية مسلحة للنتائج، حيث تقول إنها "مفبركة"، وتطالب بإعادة فرز الأصوات كلها يدويا.

وتسود المخاوف في البلاد من أن تكون التوترات السياسية والأمنية مقدمة لأعمال عنف أوسع نطاقاً جراء رفض الخاسرين لنتائج الانتخابات.

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