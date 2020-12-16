العصائب تعلق على محاولة اغتيال بـ"الزرنيخ" لـ"ممثلها" في إيران

شفق نيوز/ علقت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الأربعاء، على أنباء تحدثت عن محاولة اغتيال ممثلها في إيران عبر عن طريق "الزرنيخ" المادة السامة القوية.

وقال القيادي في الحركة سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، ان "حركة عصائب أهل الحق، ليس لها اي ممثل في إيران، والحديث عن ذلك غير صحيح، والشخص المذكور لا ينتمي الى الحركة إطلاقا".

وأضاف السعدي "كما حركة عصائب أهل الحق، لم تسجل اي محاولة اغتيال لاي عنصر او قيادي فيها في ايران او اي دولة اخرى، وهذه الأنباء تأتي ضمن مسلسل استهداف الحركة ومحاولة التشويش على الرأي العام، ليس الا".

وكانت تقارير صحفية ذكرت ”ممثل عصائب أهل الحق رجل الدين جابر رجبي قد تسمم من قبل مجهولين في طهران، مشيرة إلى أن ”حالته ليست جيدة في الوقت الحالي، لكنه تم دفع خطر الموت عنه حاليًا“.

وذكرت أنه“تم العثور على مستويات عالية من الزرنيخ في دمه، ولكن تم إنقاذ حياته بسبب وصول المساعدة الطبية في الوقت المناسب“.