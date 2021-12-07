العصائب تعلق على اجتماع مرتقب يجمع الإطار والصدر: قد ينعقد في أي وقت

شفق نيوز/ أكد المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، يوم الثلاثاء، عدم وجود موعد محدد للاجتماع المرتقب بين قادة الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بالنجف.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز "لا يوجد أي موعد محدد لقادة الاطار التنسيقي لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقد تكون الزيارة خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضاف أن "جميع قادة الاطار التنسيقي سيشاركون في اجتماع الحنانة، ولا يوجد أي طرف من أطراف الاطار لديه إشكال أو قطيعة مع الصدر"، لافتا إلى إن "لقاء بغداد كان وديا بين الحاضرين واثبت ذلك".

وكان من المنتظر أن يعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء وفق فلاح الخفاجي، القيادي في ائتلاف النصر.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أمس الاثنين ان "اجتماع الحنانة بين قادة الاطار التنسيقي والصدر، سوف يشهد تشكيل لجان مشتركة بين الإطار والتيار الصدري، وهدف هذه اللجان الإسراع في حل الخلافات والاختلافات على القضايا السياسية والانتخابية، كما انها ستكون مسؤولة ايضا عن حوارات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".

وصباح اليوم الثلاثاء، وصلت المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت إلى محافظة النجف، واجتمعت مع الصدر، وتباحثا بشأن نتائج الانتخابات، وفقا لمصدر أبلغ وكالة شفق نيوز.

ويبدو أن بلاسخارت قد استبقت اجتماعاً كان من المقرر عقده اليوم، لقادة الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالنجف.

وعقد الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، أول اجتماع (يوم الخميس الثاني من شهر كانون الأول) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسبل لملمة البيت الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.