"العصائب" تعترض بشدة على إبرام عقد مع شركة سعودية بشأن المرور في العراق

شفق نيوز/ أعرب حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي يوم الأحد اعتراضها الشديد إزاء إبرام وزارة الداخلية العراقية عقدا مع شركة سعودية لتنظيم بيانات المرور والمركبات في البلاد.

ووصف حسن سالم النائب البارز عن كتلة "صادقون" التي تمثل العصائب في البرلمان العراقي هذا التعاقد بأنه "قضية خطيرة جدا".

وقال سالم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن العراق ليس بحاجة للتعاقد مع شركة سعودية كون منظومة المشروع الوطني الحالية تسد الحاجة.

ولفت إلى أن "التعاقد مع شركة سعودية يعتبر خيانة للشعب العراق ولا مبالاة من قبل الحكومة العراقية"، حسب وصفه.