العصائب تشكو باجلان لدى القضاء العراقي

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أمر قبض بحق المحلل السياسي المقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني (عماد باجلان)، إثر شكوى تقدم بها النائب عن كتلة العصائب عدي عواد.

وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة استئناف بغداد/الكرخ، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الأمر صدر بحق باجلان، بعد دعوى (إهانة مجلس النواب العراقي)، تقدم بها النائب عدي عواد، ووفق المادة 266 من قانون العقوبات العراقي".

وطالبت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، بحسب الوثيقة، بإحضار (عماد باجلان) أمامها، لكونه متهماً بالشكوى المقامة ضده".