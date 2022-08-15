العصائب ترد على "وزير الصدر": اتعبناكم واوجعناكم

شفق نيوز/ ردّ رئيس كتلة "صادقون" النيابية التابعة لحركة عصائب اهل الحق عدنان فيحان، يوم الإثنين، على تغريدة لوزير الصدر صالح محمد العراقي التي وصف الكتلة فيها بكتلة "الكاذبون".

وقال فيحان في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "الصادقون صادقون الوعد ثابتون على العهد، لن نجهد أنفسنا كثيرا بالرد على من رمتني بدائها وانسلت".

وأضاف، "لا نحتاج الى التوضيح لان شـمس الواضحات، لا يغيبها غربال التغريدات، وكما قالوا عندما تأتيك المذمة والتجريح من منافس اعلم انك اتعبته واوجعته، اما بخصوص الكبير قيسـنا فهو اخ ممهد شيخ حسيني قائد للانتصار رمز وطني".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، هاجم مابات يعرف بـ"وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبشدة ما سماها كتلة "كاذبون"، في إشارة على ما يبدو لكتلة "صادقون" النيابية التابعة لعصائب أهل الحق، فيما أجمل 14 سبباً يجعل تياره بعيدا عن الفساد.