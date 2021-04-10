العصائب ترد على قائممقام الموصل وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية

شفق نيوز/ ردت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، يوم السبت، على اتهامات قائممقام الموصل زهير الأعرجي التي اتهم عناصر بالحركة بتجريف قطعة ارض.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن إطار حملة تشويه وإساءات تنطلق بين وقت وآخر طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كتاب صادر بتوقيع قائمقام الموصل زهير الأعرجي يتعمد فيه ذكر اسم حركتنا في موضوع لاعلاقة لنا به لامن قريب ولا من بعيد ويتحدث عن عدد من الاشخاص الذي لاتربطهم أية صلة بنا".

واضاف "نحن في الوقت الذي نؤكد رفضنا لهذه الاساليب الرخيصة التي يستخدمها هؤلاء فإننا سنتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه الاساءة لنا وسيكون مسار القضاء العراقي العادل هو السبيل الذي نعتمده في الدفاع عن سمعة ومكانة الحركة ورصيدها الوطني والشعبي".

وفي وقت سابق اليوم السبت، طلب قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، من مديرية شرطة النصر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اربعة عناصر بـ"عصائب أعل الحق"، بتهمة تجريف قطعة أرض.

وقال الأعرجي في كتاب وجهه إلى مديرية شرطة النصر، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "نحيل اليكم المتهمين المدرجة اسمائهم ادناه والذين يدعون انتمائهم الى عصائب اهل الحق (المكتب الاقتصادي) الذين قاموا بعمليات تجريف وتقطيع على قطعة الأرض المرقمة 152 مقاطعة ۳۹ نينوى الجنوبية، التي صورة القيد العائدة لها مزورة بموجب كتاب مديرية التسجيل العقاري الزهور المرقم ۸۲۹۱ في ۲۰۲۰/۷/۷، المرفقة طيا علما بانه تم مفاتحة الهيئة القضائية المشكلة لتدقيق الأراضي والتسجيل العقاري ب كتابنا المرقم ت ج/۱ /۱۱۷۹ في ۲۰۲۱/۲/۲۰ والمرفق طیا، لما أن الشفل الذي قام بتجريف والتقطيع محجوز في مبنى القائممقامية.

وطلب الأعرجي بحسب الكتاب "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".

والمتهمون الأربعة هم ١- عمر رياض عبدالله ۲- محمد صلاح حسن ۳- ربيع رياض عبدالله 4 - عبدالعزيز عبدالستار راشد