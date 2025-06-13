العصائب تدعو "المقاومة" الى الجهوزية وتوجه رسالة للسوداني

شفق نيوز/ دعت حركة عصائب اهل الحق، يوم الجمعة، من وصفتهم بـ"المقاومين الشرفاء" الى الاستعداد والجهوزية وذلك بعد الضربات التي شنتها اسرائيل ضد ايران، كما حثت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية.

وذكرت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نعزي بارتقاء كوكبة من الشهداء القادة والعلماء، ومن ارتحل معهم من نساءٍ وأطفالٍ من أسرهم الكريمة، إثر العدوان الغادر الذي نفّذه طيران الكيان الصهيوني الغاصب ضد المنشآت والمواقع الحكومية والمدنية في إيران".

واضاف البيان: "إننا إذ ندين هذا الإجرام الوحشي الذي تم ارتكابه في خرقٍ واضحٍ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومن أجواء بلدنا المستباحة مع الأسف الشديد، فإننا نؤكد وقوفنا وتضامننا مع إيران الإسلام، قيادةً وشعبًا، ونؤكد أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تمرّ دون عقابٍ صارمٍ وحازم يتجدد فيه العهد مع دماء الشهداء الأبرار على المضي في نهجهم الحسيني الخالد، حتى تحقيق الأهداف التي ضحّوا من أجلها بدمائهم الطاهرة".

وتابع: "كما نؤكد دعواتنا للمسؤولين في حكومتنا العراقية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع اختراق العدو الصهيوني لأجواء العراق، عبر تسليح قواتنا المسلحة بمنظومات الدفاع الجوي الكفيلة بالكشف والتصدي، وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية التي تمنع العراقيين من الدفاع عن سيادة بلدهم"، داعيا "كافة المقاومين الشرفاء الرافضين للتطبيع مع الكيان الغاصب إلى الاستعداد والجهوزية لنصرة الحق وأهله، والوقوف بوجه غطرسة العدو واستهتاره، لإيقافه عند حدّه، وهو قد كتب نهايته وزواله بما ارتكبه من جرائم".