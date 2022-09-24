العصائب تحمّل الكاظمي و"أبو رغيف" مسؤولية هروب "قيادي إرهابي" من سجن في بغداد

شفق نيوز/ حملت كتلة "صادقون"، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف مسؤولية هروب "قيادي إرهابي" من أحد السجون في العاصمة بغداد.

وقال القيادي في الكتلة علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الكاظمي و(أبو رغيف) يتحملان بالدرجة الأساس مسؤولية هروب "قيادي إرهابي" من سجن في بغداد، وهذا خرق امني كبير وخطير ولا يمكن السكوت عنه".

وبين أن "حكومة الكاظمي ميتة سريراً وهذا ما يدعو إلى القلق من تكرار مثل هكذا خروقات لتهريب سجناء وارهابيين مقابل صفقات فساد وغيرها من الصفقات، ولهذا يجب محاسبة كل متورط بهذه القضية وعلى رأسهم الكاظمي و(أبو رغيف)".

وأظهرت وثيقة صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تفيد بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد.

جاء ذلك في مضبطة للتحقيق مذيلة بتوقيع ضابط التحقيق النقيب حسين مبارك عبد الحسين وجهها اليوم إلى قاضي خفر محكمة تحقيق الكرخ أحمد عبيد الكعبي، وأطلعت وكالة شفق نيوز على نسخة منها.

وقال النقيب عبد الحسين في المضبطة، إن "شعبة إدارة أماكن الاحتجاز (الموقف) اعلمتنا بالساعة 2340 من يوم 23/9/2022 بهروب المجرم المدان (عبد العزيز عامر مظهر فياض الجبوري)، والمحكوم بالإعدام حسب قرار المحكمة الجنائية المركزية في 22/8/2022".

وأضاف أنه "تأشر لدينا أن لديه إتصالات هاتفية أثناء فترة توقيفه مع أشقائه، وهم كل من (نصر، وعبدالله، ورزاق أولاد عامر مظهر الجبوري".