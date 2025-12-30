العصائب تتمسك بمنصب محافظ بابل بأربعة مرشحين وسط ترقب لقرار بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن تمسك عصائب أهل الحق بمنصب محافظ بابل بعد انتخاب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، لافتا عن عقد اجتماع تشاوري لحسم المنصب وسط ترقب لقرار بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أعضاء مجلس محافظة بابل عقدوا اجتماعاً تشاورياً داخل مبنى المجلس، لمناقشة ملف منصب المحافظ والأسماء المرشحة لتولي المنصب، في ظل حراك سياسي داخلي يشهده المجلس للمرة الأولى منذ نحو عامين".

وأضاف أن "الكتل السياسية في مجلس المحافظة تترقب الموقف السياسي في بغداد بشأن الخارطة الإدارية الجديدة والاسم الذي سيتم التوافق عليه"، مبينا أن "منصب محافظ بابل ما يزال حتى الآن من حصة كتلة عصائب أهل الحق".

وأكد المصدر عدم "صحة الأنباء المتداولة حول انتقال منصب المحافظ إلى ائتلاف دولة القانون"، مشيراً إلى أن "المعلومات المتوفرة تفيد بتقديم أربعة أسماء فقط لشغل المنصب، وجميعهم ينتمون إلى عصائب أهل الحق، بواقع مرشحين اثنين من جنوب المحافظة واثنين من شمالها".

ولفت المصدر إلى أن "عدداً من أعضاء مجلس المحافظة يتبنون توجهاً لدعم مرشح توافقي من العصائب، شريطة أن يحظى بقبول الكتل السياسية خارج الإطار التنسيقي، لتجنب أي انسداد سياسي جديد داخل المجلس".

وكان مصدر مطلع في محافظة بابل، كشف للوكالة مساء أمس الاثنين، عن تنافس بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي على منصب رئيس الحكومة المحلية بعد فوز المحافظ الحالي عدنان الفيحان بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وانتخب أعضاء مجلس النواب العراقي، مساء أمس الاثنين، النائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.

وحصل النائب عدنان فيحان على 177 صوتاً مقابل 107 أصوات للنائب محسن المندلاوي وبذلك يكون فيحان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فيما بلغت الأوراق الباطلة 22 ورقة.

وكان فيحان قد رشح نفسه إلى جانب محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد فتح باب الترشح للمنصب.