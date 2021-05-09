العصائب تتحدث عن "صدام مسلح" بين الشيعة للاستحواذ على رئاسة الوزراء

شفق نيوز/ علقت كتلة صادقون البرلمانية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الأحد، على وجود مخاوف من صدام مسلح بسبب الصراع على رئاسة الوزراء بين القوى السياسية الشيعية، التي لها اجنحة مسلحة.

وقال النائب عن الكتلة فاضل الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الصراع والتنافس الانتخابي وسعي الاطراف السياسية للحصول على رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، بدء بشكل مبكر جداً، خصوصاً ان هذا الأمر انطلق قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة".

وبين الفتلاوي؛ ان "الحديث عن مخاوف صدام مسلح شيعي – شيعي بسبب الصراع على رئاسة الوزراء أمر مستبعد، لكن سيبقى هذا الصراع ضمن الطرق السياسية والاعلامية، ويبقى حسم هذا الأمر بيد نتائج الانتخابات، فهذا هو من سيحسم النزاع والصراع السياسي على رئاسة الحكومة".