العصائب: الكاظمي وكتل سياسية يعملون على انشاء "دولة عميقة"

شفق نيوز/ هاجمت حركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، يوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه من المستشارين، متهمة إياه بأنه يعمل على إنشاء "دولة عميقة".

وقال القيادي في الحركة سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، ان "حكومة مصطفى الكاظمي، تعمل على انشاء دولة عميقة داخل الدولة العراقية من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالتعاون بين بعض مستشاري وفريق الكاظمي وكتلاً سياسية".

واضاف "انهم يحاولون السيطرة على الدرجات الخاصة، وهذا الأمر احد ابرز اسباب دخول العراق في الكثير من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية".

واكد السعدي ان "الزام حكومة مصطفى الكاظمي بقرار حسم وانهاء الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة في حزيران المقبل، يأتي بهدف منع الاستمرار بالدولة العميقة التي يعمل عليها الكاظمي وفريقه".