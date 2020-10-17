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العشرات من مقاتلي وقادة الحشد يتظاهرون في كركوك.. صور

Category: سیاسة

Date: 2020-10-17T11:33:30+0000
العشرات من مقاتلي وقادة الحشد يتظاهرون في كركوك.. صور

شفق نيوز/ خرج العشرات من مقاتلي ومسؤولي الحشد الشعبي في تظاهرة يوم السبت بمدينة كركوك احتجاجا على تصريحات القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن المتظاهرين تجمعوا وسط مدينة كركوك ورفعوا يافطات تندد بتصريحات زيباري.

وضمت التظاهرة مقاتلون وقادة في الحشد بينهم محمد البياتي مسؤول قوات منظمة بدر في محافظة كركوك.

ويحتج هؤلاء على تصريحات صحفية لزيباري يعتبرونها "مسيئة" بحق الحشد الشعبي.

وكان زيباري دعا الحكومة العراقية خلال مقابلة تلفزيونية، إلى تنظيف المنطقة الخضراء من فصائل "ميليشياوية حشدية"، بسبب تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية.

وكان العشرات من أنصار الحشد الشعبي قد اقتحموا الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الواقع في حي الكرادة وسط بغداد وأضرموا النيران فيه احتجاجا على تصريحات زيباري.

وجاء الحادث بعد دعوات متكررة لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على فصائل في الحشد مقربة من إيران، بينها "ربع الله" و"صابرين نيوز" للاحتجاج أمام مقر الحزب في بغداد.



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