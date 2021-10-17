العشرات من انصار الكتلة الشيعية الخاسرة يتظاهرون في 3 محافظات

شفق نيوز/ خرج العشرات من المتظاهرين يوم الأحد، في مناطق شمال بغداد واثنين من المحافظات جنوبي العراق، احتجاجا على نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية أمس السبت.

وأبلغت مصادر متعددة وكالة شفق نيوز؛ ان العشرات من المتظاهرين التابعين للكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات قطعوا طريقا عاما يربط بغداد بالمحافظات الشمالية.

واضافت المصادر؛ ان عددا من المتظاهرين في محافظة واسط قطعوا طريقا بالاطارات المحترقة شمالي مدينة الكوت.

وفي البصرة اشارت المصادر الى ان عددا من المحتجين قطعوا طرقات عامة وسط المحافظة الامر الذي ادى الى عرقلة السير.

وبحسب شهود عيان اولى الاحتجاجات انطلقت في اقضية ونواحي محافظة البصرة "جنوبا" لتمتد الى مناطق شمال (الحرية) و في منطقة الحسينية شرق العاصمة ويردد المحتجون شعارات تندد بعمل المفوضية فضلا عن رفض التزوير .

وقال حسام العامري أحد الناشطين باحتجاجات الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاحتجاجات ستستمر وربما تتحول لاعتصامات سلمية لن تنتهي حتى تحقيق مطالبنا في اعادة فرز جميع المحطات او اعادة الانتخابات .

وكانت الهيأة العامة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم أكدت في وقت سابق من يوم الاحد، ان جمهور الكتل المنضوية ضمن الاطار التنسيقي الشيعي ستنطلق في تظاهرات حاشدة في بغداد لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات.

فيما هددت تنسيقية الفصائل المسلحة باللجوء الى القتال في حال تم المساس بالمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات.