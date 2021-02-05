العشرات من البصريين يخرجون بوقفة مطالبة بتحويل المحافظة لإقليم

شفق نيوز/ نظم العشرات من اهالي محافظة البصرة، اليوم الجمعة، وقفة للمطالبة بإكمال اجراءات مشروع تحويل المحافظة الى اقليم.

وقال عضو الهيئة التنسيقية المطالبة باقليم البصرة، كريم الشواك لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من الإقليميين (المطالبين باقليم البصرة) نظموا اليوم وقفة في ساحة الحرية وسط المحافظة كعودة لنشاط المطالبة بالاقليم".

وبين، أن " مطالب الوقفة شددت على ضرورة اكمال اجراءات انشاء إقليم البصرة، وفق التنظيم التشريعي والقانوني، وكحق دستوري لأهالي البصرة ".

وتابع الشواك، أن" هناك خطوات لاحقة سينظمها البصريون للمطالبة باقليمهم بعد خطوة الوقفة الاحتجاجية اليوم ".

وصوّت مجلس محافظة البصرة في العام 2019، بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع.

وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق "كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه". وتتم العملية بإحدى طريقتين: "طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم".