العزم يطالب بإدراج تعديل قانوني "العفو والمساءلة" على جدول اعمال جلسة البرلمان

شفق نيوز/ طالب تحالف العزم المؤلف من ائتلافي "عزم وحسم"، يوم الإثنين، بإدراج تعديل قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذين القانونين لهما مساس مباشر بحقوق المواطنين وضرورة ملحّة في هذا الوقت المهم والحساس والذي يتطلب تصفيراً للمشاكل وتعزيزا لثقة المواطنين بالعملية السياسية وخصوصاً من سكان المناطق المتضررة بسبب الحرب على الارهاب والذين تعرضوا لظروف صعبة".

واوضح أن "تأخير قانون العفو وتعديل المساءلة والعدالة تسبب بحالة إحباط كبيرة، وعليه فإننا ندعو رئاسة المجلس الى الاخذ بنظر الاعتبار هذه الحاجة الملحة وتلبية طلبنا انطلاقاً من طلب جمهورنا ومناطقنا والعمل على المضي بتشريع التعديلات الخاصة بهذين القانونين".

ويوم السبت (7 اذار 2022 تسلّم البرلمان العراقي، أول مشروع قانون في دورته الحالية، ويتضمن تعديلاً واسعاً على قانون العفو العام الذي أقر في البلاد عام 2016، واعتبر في حينه أنه أفرغ من محتواه، بسبب تجاذبات سياسية.

ومشروع التعديل على القانون، المعروف باسم العفو العام، تقدّم به نواب تحالف "السيادة"، الممثل السياسي الرئيسي عن القوى العربية السنية بزعامة خميس الخنجر.

وكان البرلمان أقرّ، نهاية أغسطس/آب 2016، قانون العفو العام، بعد خلافات سياسية طويلة. لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.