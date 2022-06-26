العزم يشرع ابوابه للحوار بحضور "ابو مازن"

شفق نيوز/ أعلن تحالف "العزم"، اليوم الاثنين، عن عقد إجتماعه الأول بحضور من وصفه بـ"القيادي" في التحالف "أبو مازن".

والجمعة الماضي، أعلن "ابو مازن" أمين عام حزب الجماهير الوطنية انشقاقه عن تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر وعودته الى تحالف "العزم" برئاسة مثنى السامرائي.

وقال تحالف "العزم"، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه عقد، اليوم، اجتماعه الأول بحضور زعيم حزب الجماهير الوطنية والقيادي في العزم أحمد الجبوري ( ابو مازن)، لبحث مستجدات المشهد السياسي، وبحضور عدد من نواب وقيادات التحالف.

وشدد رئيس التحالف مثنى السامرائي، وفق البيان، على اهمية "فتح باب الحوار مع جميع القوى السياسية"، مشيرا إلى ان "باب تحالف العزم مفتوح لباقي الكتل".

كما دعا المجتمعون إلى "اهمية استمرار الحراك التفاوضي مع الاطراف السياسية كافة بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات".

ويضم حزب الجماهير الوطنية الى جانب "ابو مازن" ثلاثة نواب هم (هيثم الزهوان ، بشرى القيسي و رحيمة الحسن).