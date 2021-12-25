"العزم" يسمي مرشحه لمنصب رئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي في تحالف "العزم" بزعامة السياسي السني خميس الخنجر، يوم السبت، عن تسمية مرشح التحالف لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، مؤكداً دعم القوى الشيعية والكوردية للمرشح.

وقال مصدر في تحالف "العزم"، لوكالة شفق نيوز، إن "الخلاف السياسي بين التحالفات السنية الرئيسية بشأن منصب رئيس البرلمان لم يحسم رغم اجراء مفاوضات بين قيادات تحالفي عزم وتقدم".

واضاف، أن "تحالف العزم يمتلك مرشحين اثنين لتولي منصب رئيس البرلمان، هما محمود المشهداني وخالد العبيدي، إلا أن الاخير هو أكثر حظاً لتولي المنصب"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية الشيعية والسنية تدعم تولي العبيدي منصب رئيس البرلمان للدورة الخامسة".

ولفت المصدر، إلى أن "الكتل السنية لن تتوصل إلى اتفاق على تجديد الثقة بمحمد الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان، بسبب الاتفاق السياسي على عدم تجديد ولاية الرئاسات الثلاث وعدم اعطائهم اي منصب تنفيذي في الحكومة المقبلة".

وفي العاشر من كانون الثاني الجاري، أعلن في بغداد تشكيل تحالف سني جديد بزعامة خميس الخنجر أطلق عليه "العزم" ويضم 34 مرشحاً فائزاً بعضوية البرلمان