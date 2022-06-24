العزم يرحب بـ"انشقاق" ابو مازن: عودة شجاعة للكتلة "الاصيلة"

شفق نيوز/ رحب تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، يوم الجمعة، بانشقاق الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري "أبو مازن" من تحالف السيادة وعودته لتحالف العزم.

وقال تحالف العزم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي يؤكد فيه تحالف العزم التزامه بثوابته الوطنية وسعيه الحثيث للم الشمل وتوحيد الرؤى والأفكار بغية الوصول إلى تحقيق المكتسبات الوطنية وبالأخص المتعلقة بالمحافظات المحررة والتي عانت طويلاً بسبب الإرهاب والفسـاد والإهمال والتجاهل، فإنه يثمن الخطوة الوطنية والصحيحة لزعيم حزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن) بقرار العودة الشجاع إلى مكان الكتلة الأصيل الذي انطلقت منه وهو تحالف العزم الوطني".

وأضاف، ان "تحالف العزم إذ يؤكد اعتزازه ومباركته وترحيبه بهذه الخطوة المهمـة فـإنـه يؤكد أن بـابـه مفتوح لانضـمـا كل الجهـات والشـخصــيـات السـياسـية الوطنية المخلصـة التي تتفق معه بالمبادئ والأهداف الساعية الى خـدمـة الوطن والمواطن والمحافظات المدمرة والعمل الجماعي المتكاتف للنهوض بواقعها والسعي المخلص لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والاستقرار الأمني الدائم".

واليوم الجمعة، أعلن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري "أبو مازن"،، انسحابه من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر وعودته الى تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي.

ويضم حزب الجماهير الوطنية الى جانب "ابو مازن" ثلاثة نواب هم (هيثم الزهوان ، بشرى القيسي و رحيمة الحسن).