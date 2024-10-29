"العزم" يحمّل القوى السُنّية مسؤولية اقالة رئيس مجلس ديالى: أضاعوا حقوق المكوّن

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، أن التراجع عن الاتفاقات السياسية التي تشكّلت بموجبها الحكومة المحلية يُمثل منعطفاً خطيراً، من شأنه أن يترك تداعيات سلبية تتجاوز ديالى تؤثر على باقي المحافظات، مما سيؤدي إلى إرباك في المشهد السياسي بشكل عام.

وقال الدهلكي لوكالة شفق نيوز؛ إن "ما شهدته ديالى اليوم من تجاوز على التوافقات الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية وتجاهل جميع الاتفاقات السابقة هو أمر يدعو للأسف، ونحمّل مسؤوليته للأحزاب السنية (ممثلي المكون) في المجلس، الذين اضاعوا حقوق أهلنا في الحكومة المحلية".

وأضاف الدهلكي؛ أن "تصويت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيس المجلس، السيد عمر الكروي، يُعدّ منعطفاً خطيراً ستكون له آثار سلبية على استقرار الأوضاع في المحافظة وعلى فعالية مجلسها وحكومتها المحلية".

واشار إلى أن "هذا القرار يعكس استمرار حالة الضعف التي يعاني منها مجلس النواب الاتحادي نتيجة الانقسامات وعدم الالتزام بالتوافقات".

ووصف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي في وقت سابق الثلاثاء، قرار إقالته بـ"غير القانوني".

وقال الكروي لوكالة شفق نيوز؛ إن "جلسة إقالتي غير قانونية وسألجأ للقضاء للطعن بالقرار".

وأشار إلى أن "قرار الاقالة تم اتخاذه دون استجواب".

ولفت إلى أن "ما حدث كان عبارة عن استحواذ على مناصب المكون (السُنّي) من قبل كتل معينة".

وصوت مجلس محافظة ديالى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قرار الإقالة جاء بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي من منصبه الذي تسنمه في الأول من آب أغسطس الماضي.

وأضاف أن القرار جاء ايضاً بعد خلافات عصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات ادارية جدد.

انتخاب الكروي التابع لتحالف السيادة جاء بعد أشهر من التجاذبات السياسية، خلص لإتفاق انفرط عقده بعد نحو شهرين.