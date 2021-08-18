"العزم" يتهم تحالف الحلبوسي بمحاولة إحكام القبضة على الشارع السُنّي بالعراق

شفق نيوز/ اتهم تحالف "العزم"، الأربعاء، تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بمحاولة فرض السيطرة على الشارع السني لتحقيق أهداف انتخابية.

و"العزم"، و"تقدم" القطبان الرئيسيان في السباق الانتخابي بالمناطق ذات الغالبية السنية في العراق، وقد احتدم التنافس بينهما منذ انطلاق الدعاية الانتخابية، وتبادل التراشق بالتصريحات بهدف تسقيط أحدهما للآخر.

وقالت النائب عن التحالف هدى الجبوري لـوكالة شفق نيوز، إن "المكون السني للجميع وليس حكرا على حزب او جهة سياسية أو كتلة انتخابية، ولا يمكن لتحالف التقدم برئاسة محمد الحلبوسي محاولة السيطرة على الشارع السني لتحقيق أهداف انتخابية".

وأضافت أن "حزب التقدم يحاول الاستحواذ على جميع المناصب في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية على حساب الأحزاب السياسية الأخرى".

ولفتت الجبوري، إلى إن "تحالف العزم منفتح على جميع القوى السياسية ويعمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإنجاح عملية الإقتراع".