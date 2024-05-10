العراق: 24 دولة بدأت بسحب رعاياها من أُسر داعش من مخيم الهول

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الجمعة، أن 24 دولة من أصل 60 بدأت بسحب رعاياها من أُسر عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا.

وكتب الأعرجي في منشور له على موقع "إكس - تويتر سابقا"، أنه "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها".

وأضاف أن من تلك الدول "روسيا التي سحبت مؤخراً (32 ) طفلا ( 12 فتاة و20 فتى) تتراوح أعمارهم من (5 - 17 سنة)"، مردفا بالقول، إنه "بالوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية نطالب الدول بسحب رعاياها تمهيداً لغلقه".

وكان النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني قد أعلن في نهاية شهر نيسان/أبريل، عن تسلم العراق لـ185 عائلة من مخيم الهول السوري.

وقال الدوبرداني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مخيم الجدعة في ناحية القيارة (جنوب الموصل) تسلم 185 عائلة من ذوي عناصر داعش ضمن الوجبة الـ 15"، مبيناً أن "الحكومة العراقية تسلمتهم من مخيم الهول السوري".

ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وابناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.