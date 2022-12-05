العراق يأمل "تعاوناً أممياً" في ملف إعادة النازحين والتغيّرات المناخية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة في ملفّ إعادة النازحين، ومواجهة التغيّرات المناخية.

جاء ذلك خلال استقباله، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل ملفات التعاون والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسير تنفيذها في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء للمبعوثة الأممية تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون مع المنظمة الأممية في العديد من الملفات، بينها ملفّ إعادة النازحين، والتعاون في مجال مواجهة التغيّرات المناخية".