العراق يؤكد أهمية استثمار "انتصار" فلسطين والمالكي: معركة القدس هي أم المعارك

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، يوم الأحد، على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، واستثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسيا.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في بغداد، إن "هناك دعماً مجتمعياً للقضية الفلسطينية في العراق".

وأضاف أن العراق يؤكد على "وحدة الصف الفلسطيني وهناك حاجة إلى حوار صريح بين الفلسطينيين أنفسهم، ومن الضروري توحيد الصف وتقوية السلطة الفلسطينية، ومن الخطر استثمار الانتصار لإضعاف السلطة الفلسطينية".

وأشار حسين، إلى أن "الاجتماع الأول القادم للجنة العراقية-الفلسطينية المشتركة خلال وقت قريب سيعقد في رام الله".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "الزيارة للعراق تأتي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 240 فلسطينياً بريئاً بينهم 70 طفلا".

وأضاف المالكي، أن زيارته إلى بغداد تهدف "تنسيق المواقف المقبلة، وتستمد رباطة الجأش من الشعب العراقي، خصوصا أن العراق وفيٌّ لفلسطين وداعم لها وشرف كبير لفلسطين أن تستقبل ضيوفاً عراقيين".

وأكد أن "إسرائيل مستمرة في سياساتها الاستيطانية وخاصة في القدس"، مشيرا إلى أن "معركة القدس هي أم المعارك"، وأنه يجب الاستعداد لخوضها".

ولفت إلى أن "أصل العدوان الإسرائيلي هو القدس وما يحدث هناك هو سلب للهوية العربية"، مبينا أن "السياسة الإسرائيلية الاستيطانية مستمرة ومعركة القدس هي أم المعارك، ويجب الاستعداد لخوض هذه المعركة".