طهران تبلغ بغداد: الرد الإيراني سيستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة

شفق نيوز - بغداد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، إن طهران ستستهدف القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة رداً على الضربات العسكرية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل على إيران.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه عراقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.

وذكر البيان، أنه "الوزير الإيراني استعرض خلال الاتصال تطورات الوضع العسكري في إيران عقب الهجمات الأخيرة"، مؤكداً أن "بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها".

وأشار عراقجي إلى أن "الرد الإيراني سيستهدف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، وذلك في إطار ما وصفه بحق الدفاع عن النفس"، موضحا أن "هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعنية، وإنما تقتصر على المواقع العسكرية".

من جانبه، شدد فؤاد حسين على موقف العراق الثابت الرافض لتصاعد الأعمال العسكرية، مؤكدًا أن الحرب لا يمكن أن تكون وسيلة لحل المشكلات.

واعتبر وزير الخارجية العراقي، أن الحوار والتهدئة يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.