العراق يؤكد مشاركته بـ"قمة السعودية" المرتقبة وينأى بنفسه عن سياسة المحاور والتحالفات

شفق نيوز/ أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، مشاركة الأخير بالقمة التي ستستضيفها السعودية مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القمة ستناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، وترسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".

ولفت الى ان "مشاركة العراق تأتي تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، مشيراً الى ان "المشاركة في هذه القمة هي استمرار لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات".

وتحتضن السعودية في منتصف الشهر الجاري قمة خليجية اضافة لدول العراق ومصر والاردن وبمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة تدعم اندماج العراق اقتصادياً مع دول المنطقة من خلال القمة المقبلة التي ستعقد في السعودية وتضم دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق والأردن ومصر وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت، أن القمة ستبحث ملفات عدة منها الأمنية والاقتصادية وروابط وأواصر ثقافية وتعليمية وستؤكد التزام واشنطن بدعم تلك الدول أيضاً في التعاطي مع ملفي أزمة الغذاء والتغير المناخي.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، أولى محطات زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط.

وهبطت طائرة جو بايدن في مطار بن غوريون، حيث استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد.