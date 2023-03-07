العراق يؤكد على تعزيز العلاقات مع هولندا في قطاعات اقتصادية وبيئية

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والسياحة وتغيير المناخ والتعليّم وإدارة المياه العراقية، مع هولندا.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حسين استقبل اليوم في مبنى الوزارة، وكيل وزير الخارجية الهولندي مارسيل دي فينك، وقدم شكره للجانب الهولندي على التعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسيَّة العراقيَّة ودعم العراق في مُختلِف المجالات.

واشار إلى أهميَّة تفعيل وتعزيز التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات ومنها قطاع الزراعة والسياحة وتغيير المناخ والتعليّم وإدارة المياه.

وأكد حسين على حضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على رأس وفد رفيع المُستوى لقمة المياه التي ترعاھا ھولندا في شھر آذار/ مارس الجاري في نيويورك لما لهذا الملف المهم من أهمية وأولوية قصوى بالنسبة للعراق.

وبين الوزير حرص العراق على تحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة التوازن وإقامة أفضل العلاقات مع الدول وفق المصالحة المُشترَكة.

من جانبه، أكَّد وكيل الوزير الهولنديّ على عمق العلاقات الثنائيَّة مع العراق والحرص على تعزيز التعاون وإقامة أفضل العلاقات المُشترَكة، مُشيرًا إلى أهميَّة تعزيز التعاون في مُختلِف المجالات وفق خطط ولجان مُشترَكة يتم الإتفاق عليها.

وأشاد المسؤول الهولندي بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المُختلِفة من دول المنطقة وتحقيق الإستقرار الأمنيّ والسياسيّ، مُرحباً بالمُبادرات الدبلوماسيَّة الأخيرة للعراق واستعادة دوره الرياديّ في المنطقة.