العراق يؤكد على احترام السيادة ويوضح لالمانيا موقفه إزاء الاستفتاء الروسي

شفق نيوز/ أكَّد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، على أهمّية احترام سيادة البلاد من قبل دول الجوار، وتعزيز المبادئ ذات الصلة بذلك، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهة التحدّيات، وحلحلة الأزمات، كما اوضح موقف بغداد من ضم المناطق الأوكرانيَّة إلى روسيا الإتحاديّة.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الألمانيَّة أنالينا بيربوك، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الإتصال، "بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وآفاق تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

وقدم حسين شكره وتقديره، لمواقف ألمانيا الداعمة للعراق ولوُقوفها مع العراق"، مؤكداً "أهمّية احترام سيادة البلاد من قبل دول الجوار، وتعزيز مبادئها، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهة التحدّيات، وحلحلة الأزمات".

وأشار الوزير إلى "القصف المدفعيّ والصاروخيّ الذي قامت به إيران على بعض المواقع داخل الأراضيّ العراقيَّة في الأيام القليلة الماضية، مُطالِباً بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات من الجانب الإيرانيّ، عادّاً أنّها تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة".

ونوَّه حسين بأنّ "الحكومة تحرص على انتهاج سياسة مُتوازنة في إقامة العلاقات مع الجميع، ولاسيما دول الجوار، داعياً إلى ضرورة العمل المُشترَك على المُستوى الإقليميّ والدوليّ؛ لمنع تدخّل أي طرف في الشُؤُون الداخليَّة العراقيَّة، وحماية السيادة".

ولفت إلى أنَّ "الاستقرار الداخليّ ينعكس على استقرار المنطقة؛ مُعلِّلاً ذلك بأنّ "التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّ".

كما تطرق الوزيران إلى "عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، كما ناقشا مشروع القرار المقدم إلى الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة المتعلق بضم بعض المناطق الأوكرانيَّة إلى روسيا الإتحاديّة، وبهذا الشأن أوضح الوزير العراقي موقف السياسة الخارجيَّة العراقيَّة التي تُؤكَّد على اللجوء إلى الوسائل السلميَّة في حل النزاعات وفي ضوء التزام العراق بميثاق الأمم المُتحدة".

وطلب سفراء دول الإتحاد الأوروبيّ وكندا والنرويج، فضلا عن القائم بأعمال السفارة اليابانيَّة وممثل السفارة الأمريكيَّة في بغداد، اول امس الاحد، من الخارجيَّة العراقية موقفاً بشأن الاستفتاء الروسي الاخير والحدود السياسية لدولة اوكرانيا، فيما ردت الوزارة بمناقشة الامر وفق مبادئ السياسة العراقية وجامعة الدول العربية.

من جانبها وزيرة خارجيَّة ألمانيا أنالينا بيربوك، أكَّدت على "ضرورة احترام سيادة العراق، داعيةً إلى "ضرورة تكاتف كل الجُهُود لدعم الحكومة العراقيَّة، وخصوصاً في مجال تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون".