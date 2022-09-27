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العراق يؤكد ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع إيران

Category: سیاسة

Date: 2022-09-27T13:16:13+0000
العراق يؤكد ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع إيران

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة مع إيران، والمضي بالجهود الدبلوماسية لحل المشاكل في المنطقة الإقليمية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزيرها ‎بحث مع نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، وسبل توطيدها، وتطورات الأوضاع في عموم المنطقة، والعالم.

‎وأكـَّد حسين على أهمية مواصلة اللجان الفنيّة المختصة لتفعيل مذكرات التفاهُم بين البلدين، مُشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسيّة لحلِّ المشاكل، كما دعا إلى الإفادة من عقد المُؤتمَرات في تقريب وجهات النظر، وتبنـِّي الحوار الهادف؛ لإعادة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة.

‎وفي محور أخر تطرق الجانبان إلى واقع العلاقات الثنائيَّة بين طهران والرياض وتحسنها في مجالات معينة، وأكَّد الجانبان على ضرورة إستمرار المباحثات التي بدأت ببغداد، وتطرقا أيضاً إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة + واحد.

من جانبه أعرب وزير الخارجيَّة الإيرانيّ عن تقديره الكبير للعراق على جهوده ودوره البنّاء في إطلاق ومُتابعة الحوارات الإقليميَّة في سياق تعزيز الاستقرار والأمن والتنميَّة بالمنطقة، مُعلناً استعداد إيران لمُواصلة تبادل الأفكار بشأن الملفات الثنائيَّة والإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك.

وفي نهاية الإجتماع، سلط الوزير الإيرانيّ الضوء على التظاهرات والأحداث الجاريّة في مُختلِف المدن الإيرانيَّة، ووضح وجهة نظر الحكومة الإيرانيَّة حولها، وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية.

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